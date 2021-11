VALENZA - Piccolo ma partecipato momento di commemorazione questa mattina a Valenza al monumento ai caduti dei giardini Don Minzoni. Ad animarlo gli studenti dell'indirizzo musicale del comprensivo Paolo e Rita Borsellino. Si è trattato del primo appuntamento delle celebrazioni per la festa dell'Unità Nazionale, la Giornata delle Forze Armate e i Caduti di Tutte le Guerre. «Oggi ricordiamo i caduti in guerra ma anche nelle missioni di pace» ha detto il vicesindaco Luca Rossi davanti alle delegazioni di tutte le armi e ai concittadini. «La guerra inizia nel chiacchiericcio e nelle stupidità delle persone, oggi è una festa per tutte le istituzioni» il commento del preside Maurizio Carandini.

Le commemorazioni proseguiranno sabato (alle 16 a Monte) e domenica dalle 8.15 con partenza dal Comune (alle 8.30 a Fogliabella, alle 9 a Villabella, alle 10 messa in duomo quindi corteo da piazza XXXI Martiri dalle 10.45).