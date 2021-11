Alessandria - Ternana: "Grigi famelici"

ALESSANDRIA - La classifica, Moreno Longo, non la guarda. E suggerisce a tutti di non concentrarsi tanto sui 5 punti tra Alessandria e Ternana, la più vicina delle avversarie, insieme alla Spal, che i Grigi affronteranno dopo la pausa.

Si concentra sull'atteggiamento, su quello che non deve assolutamente mancare, "una prestazione importante, sotto l'aspetto motivazionale, tecnico e tattico". Vuole "una squadra famelica, contro una formazione che ha il nostro stesso obiettivo e per la stessa esigenza".

Una Ternana partita un giorno prima (lo ha già fatto per le gare con Monza e Cremonese), per spezzare il viaggio, allenamento domani a Sesto Fiorentino. Soprattutto, una Ternana con un po' di tensione - le dichiarazioni del presidente Stefano Bandecchi, "quest'anno salvezza, l'anno prossimo si va in A" - colpa anche delle due sconfitte di fila dopo la cinquina al Vicenza. Una squadra che ha il terzo migliore attacco, ma anche la quintultima difesa per reti subite.

Ma questo a Longo non interessa, "non è nostro compito guardare a casa d'altri. Concentriamoci su di noi, che dobbiamo trovare una identità stabile. Rispetto alle prime giornate la situazione è migliorata, ma l'asticella va sempre alzata, dobbiamo spingere e esigere sempre di più equesto è possibile solo se tutti pretendiamo da noi stessi in allenamento, e poi rendiamo in campo, il 110 per cento". Da alzare, per il tecnico, ci sono anche il baricentro e l'aggressività, "pronti e veloci nelle ripartenze e nelle coperture preventive. A me piace una squadra che fa sempre la partita, non che sta ad aspettare".

Mantovani out, Ba in forse

In difesa si ferma di nuovo, è la terza volta, Valerio Mantovani. "Lo perdiamo per due - tre settimane. Una lesione di 1° grado al flessore, lavoreremo anche nella pausa per recuperarlo nei tempi giusti". Una stagione a singhiozzo, perché l'infortunio, a Monza, è arrivato nel momento di migliore condizione dell'ex Salernitana.

A centrocampo, con Bruccini out e Palazzi a minutaggio ridotto, Ba è ancora in dubbio. Ha svolto parte del lavoro con il gruppo, "la distorsione alla caviglia era bella tosta, decideremo se convocarlo dopo la rifinitura, anche sulla base delle sue sensazioni". Quasi certa la conferma della coppia Casarini - Milanese in mediana. Resta il nodo delle fascia, l'Alessandria viaggia meglio a destra e fatica a sinistra, ma per Longo "non è un problema di interpreti, abbiamo le stesse caratteristiche su ogni lato. Bisogna trovare equilibrio in tutte le zone del campo". Sabato sarà uno spareggio? "Sarà un'altra gara molto importante, contro una avversaria forte, che ha dominato la C, l'ha vinta a mnani basse, ha tenuto il gruppo e ha aggiunto elementi come Martella, Donnarumma, Capuano (out per 40 giorni, ndr), Pettinari, che sono top per la categoria". Servirà un'Alessandria che non si limiti ad un paio di ripartenze e che trovi la giocata di qualità in area: un'Alessandria con coraggio, personalità e gioco, e l'aiuto del Moccagatta.

Alessandria - Ternana, prevendita al via Dalle 14.30 di oggi, per la gara che si giocherà sabato 6, alle 14.30, al Moccagatta

La prevendita continua, posti in tutti i settori: on line su Vivaticket e nei punti del circcuito. La spinta per agganciare il treno salvezza arriva dagli spalti.