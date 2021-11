Il numero contro la violenza di genere sugli scontrini delle attività casalesi

CASALE - I consiglieri del Pd di Casale, con prima firmataria Maria Fiore, hanno presentato una mozione consiliare con la quale chiedono la diffusione del numero antiviolenza 1522 (collegato alla rete dei Centri Antiviolenza e alle altre strutture per il contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio) sugli scontrini delle attività cittadine.

La proposta parte dall'aumento dei casi di violenza domestica e di genere avvenuto durante i lockdown: «Dal 1° marzo al 16 Aprile 2020 c'è stato un aumento del 73% rispetto allo stesso periodo del 2019 con un aumento delle vittime che hanno chiesto aiuto del 59% rispetto allo scorso anno (ISTAT, 2020)» spiegano i Dem.

Il numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza e anti-stalking 1522 è attivo 24 ore su 24 365 giorni all'anno da rete fissa e rete mobile ma gli esponenti del Partito Democratico ritengono sia necessaria una maggiore sensibilizzazione rispetto a questa possibilità.

Da qui la proposta: «Alcune farmacie di Casale Monferrato espongono i volantini di informazione con in evidenza il numero telefonico 1522 da chiamare per richiedere interventi e soccorsi immediati alle reti Antiviolenza - spiegano - è possibile utilizzare gli scontrini delle farmacie comunali e private e anche delle altre attività commerciali come mezzo di informazione inserendo la frase “Se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522” su ogni scontrino battuto nelle loro attività»

Inoltre, si legge dal testo della mozione: «Sul territorio è presente Me.dea centro antiviolenza, che oltre all’attività in presenza possiede un numero verde (800.098.981) al quale vengono inoltrate le chiamate dal n. nazionale».

