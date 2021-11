CASALE - Torna in presenza il Monferrato Classic Festival con quattro concerti in programma dal 7 novembre a 4 dicembre nella splendida cornice dell’ex cappella del Castello del Monferrato.

«È con immensa gioia che possiamo di nuovo annunciare l’avvio in presenza del Monferrato Classic Festival - ha dichiarato l’assessore Gigliola Fracchia - un appuntamento che ormai è entrato nella tradizione della città e del territorio. Dopo la positiva esperienza dell’edizione in streaming della scorsa primavera, finalmente potremo apprezzare dal vivo la splendida musica del festival. E lo faremo in una cornice magica: il Castello del Monferrato, sempre più al centro della proposta culturale di Casale Monferrato».

Domenica 7 novembre Naomi Tristarelli

Il primo appuntamento sarà alle ore 17 di domenica 7 novembre con la pianista Naomi Tistarelli, che proporrà musiche di Clara Wieck Schumann e Robert Schumann.

Nata a Genova, Naomi Tistarelli comincia lo studio del pianoforte all’età di 5 anni. Negli anni ha partecipato a diversi concorsi sia nazionali che internazionali, conseguendo tra gli altri, nel 2013, il primo premio al Premio Musicale Alberto Gori, primo premio e premio speciale alla Rassegna Musicale Felix Mendelssohn, secondo premio al Concorso Pianistico Internazionale Torre Ratti, e nel 2017 vince il premio speciale per la miglior esecuzione di un brano di Martucci al Premio Internazionale Giuseppe Martucci di Novara.

Entrata in Conservatorio con il maestro Ettore Borri, attualmente è laureanda al corso di Diploma Accademico di II livello al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con il maestro Luca Schieppati.

Per assistere al concerto è necessario prenotare dalla pagina del Festival.

Gli altri appuntamenti del Festival