Ritrovata l’Annunciazione di Caccia: sabato di nuovo alla Diocesi

ACQUI TERME - Verrà restituita alla Diocesi di Acqui Terme dopo oltre cento anni di assenza. L’Annunciazione di Maria di Guglielmo Caccia (detto il Moncalvo) è stata rubata dalla chiesa di Montabone nella notte tra il 16 e 17 maggio del 1909. Il quadro seicentesco del ‘Raffaello del Monferrato’ secondo le indagini effettuate all’epoca dall’avvocato Carlo Caborelli, era stato asportato dalla cornice tagliando direttamente la tela. Da allora tanti storici dell’arte hanno approfondito la storia dell’opera di cui, in verità, non ci sono immagini ma solo quadri similari di altri artisti/copisti che dalle pennellate del Caccia hanno tratto ispirazione, come ad esempio Giovanni Moneri di Visone che per le sue opere prendeva a modello quelle del Moncalvo.

Un evento straordinario

Il quadro è stato ritrovato dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri e sabato 6 novembre, alle 10, nel Salone dei Vescovi del Duomo, ci sarà la ‘Restituzione di una tela trafugata’. Massimo il riserbo chiesto dalle guardie a tutti i soggetti coinvolti nella vicenda. La discovery delle indagini avverrà solo in occasione della restituzione alla comunità acquese. Il ritrovamento è di massima importanza. Il ritorno in diocesi dell’Annunciazione di Maria di Guglielmo Caccia rappresenta un evento straordinario che arricchirà il patrimonio artistico cittadino in maniera considerevole. Non trascurabile il ritorno anche turistico: la presenza di un opera similare va ad aggiungere una perla del passato a quello che è già uno scrigno di tesori.