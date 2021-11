Termo, Coinova e strada Grillano nel piano asfalti comunale

OVADA - San Bernardo, il Termo, la Coinova, strada Grillano. E ancora nel concentrico il posteggio della stazione, il piazzale del cimitero, via Buffa, via Piave e via Sligge. Sono i punti principali inseriti nel piano asfalto comunale per l’anno che sta per concludersi.

L’altro giorno è arrivato il via libera definitivo all’incarico per l’impresa che se ne dovrà occupare. Si tratta della ditta Sola, individuata a trattativa diretta e da lungo tempo interlocutore privilegiato dell’Ufficio Tecnico comunale per operazioni di questo tipo. La cifra complessiva messa a bilancio ammonta a 23.264 euro.

Si tratterà di rimettere a nuovo il manto e chiudere le buche più evidenti. Il piano, già elaborato negli anni precedenti, si rivolge in particolare ad alcune aree periferiche messe a dura prova dai volumi di traffico. In questo senso è emblematico il caso del Termo che ha sopportato il peso della chiusura a Gnocchetto.