Alessandria - Ternana, ballottaggi aperti

ALESSANDRIA - Lucarelli non parla alla vigilia, pare per scaramanzia, ma dall'ultima seduta a Sesto Fiorentino, tappa intermedia verso Alessandria, pare che ci sia la volontà di confermare la stessa formazione sconfitta dal Como, ma con molte recriminazioni

Torna tra i 25 convocati Koutsoupias (recuperato dopo la microfrattura della caviglia subita il 26 settembre contro la Spal) mentre si ferma Capone (risentimento al flessore della coscia sinistra), che sembrava candidato a dare un turno di pausa a Furlan a sinistra. Out anche Capuano (lesione di secondo grado all’adduttore della gamba destra rimediata lunedì scorso contro il Como), Nesta (problemi muscolari) e Capanni (infortunato di lungo corso). Non convocato Mazza (scelta tecnica). Verso la tribuna i portieri Casadei (Angelo è uno dei sei ex della sfida, tra i pali dell'Alessandria nella stagione della promozione dalla D alla C) e Vitali, con Boben al centro della difesa accanto a Sorensen. Ballottaggi in vista tra Defendi e Ghiringhelli, tra Martella e Salzano, tra Proietti e Agazzi e tra Donnarumma e Pettinari, ma in tutti i ruoli i primi sono favoriti sulle alternativi.

Alessandria - Ternana: "Grigi famelici" La richiesta di Moreno Longo, che perde Mantovani per tre settimane. "A me piace la squadra che fa la partita

I Grigi? Difficilmente Ba sarà della gara, gli uomini a disposizione sono gli stessi di Monza, ad eccezione di Mantovani, al suo posto Prestia riprende il centrodestra e la fascia da capitano. Scelte aperte per le corsie esterne e, anche, in attacco.