"Donne fuori dalla storia": incontro in Enoteca con Cinzia Montagna

OVADA - Si terrà domani, sabato 6 novembre, a partire dalle 18.00 presso l’Enoteca Regionale di Ovada, la presentazione del volume “Donne fuori dalla storia”. Sarà presente l’autrice Cinzia Montagna, giornalista con formazione storica che accompagna i lettori alla scoperta di una serie di figure femminili.

Montagna da anni collabora anche con “Golosaria tra i castelli del Monferrato”, la manifestazione per la quale cura la comunicazione. Dal 2015, inoltre, figura - con Patrizio Roversi - come autrice di produzioni video e televisive quali “Slow Tour Padano” in onda nella sua seconda serie su Rete4 il sabato alle 15.35 dallo scorso 23 ottobre.

I personaggi protagonisti sono in particolare quelli femminili e proprio a un personaggio femminile che visse nel ‘200 nell’area di Ovada, a Tagliolo Monferrato, l’autrice ha dedicato uno dei nove racconti di “Donne fuori dalla Storia”. Si tratta della badessa Astesana operativa nella seconda metà del ‘200 nel convento di Santa Maria di Bano sul Monte Colma.

Al pomeriggio parteciperanno anche Emiliana Conti, presidente del circolo culturale “I marchesi del Monferrato” e Roberta Lanero, sommelier membro del coordinamento nazionale “Donne del vino”.