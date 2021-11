Incendio in Rsa, morto il 74enne trasportato al Cto

SOLERO - Non ce l’ha fatta Mario Gallinotti, 74 anni, di Solero. L'uomo era stato trasportato al Cto di Torino con l'eliambulanza giunta nella notte (tra il 4 e il 5 novembre) e atterrata al campo sportivo di Quattordio. L’uomo è morto in seguito a gravi ustioni.

Gallinotti era rimasto ferito nell’incendio scoppiato nella stanza dove riposava, all'interno della Casa di Riposo "Il Castello" di Solero, in via XX Settembre.

L’allarme era scattato giovedì sera dopo le 23. Sul posto sono immediatamente giunti i Carabinieri.

Intanto, da Alessandria, erano arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco e i medici del 118 con le ambulanze della Croce Rossa, e alcuni militi della Croce Verde.

L’altro ospite (73 anni) che riposava nella stanza interessata dalle fiamme è stato portato all'ospedale di Alessandria per accertamenti, le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

Anche altre persone sono state visitate già sul posto dai soccorritori, e per qualcuno è stato ordinato il trasporto all'ospedale ma solo in via precauzionale.

Carabinieri e Polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco stanno svolgendo indagini. E' stata interessata la magistratura. Sembra che la scintilla sia scattata dalla batteria di un cellulare in carica proprio nella stanza.

Le fiamme avrebbero poi intaccato uno dei letti.