Lions, la bagna cauda per finanziare l'area giochi inclusiva al Pertini

OVADA - Prende forma il service annunciato qualche settimana fa dal Lions Club di Ovada per la realizzazione all'interno del parco Pertini di uno spazio giochi inclusivo. Il primo appuntamento è già fissato per il 26 novembre con una cena in cui il protagonista principale sarà un piatto tipico della tradizione piemontese. La serata si terrà, come di consueto all'interno del Salone della chiesa di San Paolo in Corso Italia.

Chef d'eccezione

Rigorosamente preparata secondo la tradizione piemontese la Bagna Cauda. A occuparsene sarà Claudio Barisone, una passione per la cucina concretizzata nella seconda parte della sua vita dopo una carriera professionale da ingegnere. Il cuoco acquese, 63 anni, è da lungo tempo alla guida della Pro Loco di Ovrano, protagonista di molti eventi culinari sul territorio del Monferrato. Il ricavato della serata, al costo di 30 euro, sarà come detto utilizzato per il Parco Pertini. "Una realtà di questo tipo - hanno spiegato Renzo Poggio e Ivana Nervi, rispettivamente presidente e vice del Lions Club - sarebbe la prima in Provincia". Per la partecipazione è obbligatorio in green pass. Per informazioni e prenotazioni: 335.80.73.568 (Renzo Poggio). La serata si terrà nel rispetto della normativa.