"Parlo anche per la squadra: grazie ai tifosi"

ALESSANDRIA - "Non trovo più aggettivi per definire i nostri tifosi. Sono straordinari. L'attaccamento, la passione, la carica che ci danno sono sorprendenti". Una rarità, nel calcio italiano, lo pensa anche Moreno Longo. "Per loro avremmo voluto un risultato diverso, perché non capita da nessuna parte di avere un tifo così, che va oltre il campo. Voglio ringraziarli, e lo faccio anche a nome di tutta la squadra. Gente così è solo da applaudire".

Decisamente meno la quaterna arbitrale e il Var. "Il gol annullato è pazzesco: il difensore che colpisce non è ostacolato da Corazza, dunque la posizione del nostro attaccante è ininfluente. Banti al Var? Per chi deve prendere una decisione magari conta. Faccio sempre più fatica a riconoscermi in questo calcio, in cui contano elementi che non avrebbero alcun peso sul gioco - insiste Longo - Però ho deciso che di arbitri non parlo più: lo avevo fatto dopo Lecce, per reclamare pari trattamento e il risultato è stato l'esatto contrario. Del genere: zitti o non vi si fischia più nulla".