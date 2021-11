Forte e Ricciardo piegano il Fossano

CASALE MONFERRATO - Forte e Ricciardo: sempre loro. Gli arieti del Casale non mancano l'appuntamento con il gol nemmeno questa volta e i nerostellati ottengono una bella vittoria 2-0 con il Fossano che vale il secondo posto in classifica temporaneo e la potenzialità di renderlo definitivo conquistando il bottino pieno nella parte rimanente della gara di Sestri Levante mercoledì prossimo.

Sesia per la prima volta rinuncia a Gianola titolare; l'undici di casa comunque parte sempre molto forte e poco prima della mezz'ora passa in vantaggio: Mullici servito sulla sinistra raggiunge la linea di fondo e fa partire un cross a centro area dove stacca di testa Forte e insacca imparabilmente per Chiavassa. Appena prima dell'intervallo un lancio sulla fascia destra per Gilli diventa un'occasione d'ora ma il traversone della punta sul secondo palo non trova Ricciardo pronto a battere a rete.

Nella ripresa subito un'occasione splendida per i padroni di casa prima con Rossini che controlla bene il pallone ma è lento nel tirare, poi con Forte imbeccato ancora da Gilli che trova la deviazione ma non lo specchio della porta ospite. Il Fossano si fa vedere con un'iniziativa di Fogliarino neutralizzata da una presa bassa di Paloschi, poi il portiere di casa è bravissimo nel fermare il tiro di Galvagno tutto decentrato sulla destra e permettere alla difesa di liberare prima che qualcuno potesse mettere in rete con un tap-in. Sulla ripartenza successiva però una verticalizzazione splendida imbecca Ricciardo bravo a controllare e con un rasoterra letale e la complicità del palo lontano infila il 2-0 che di fatto chiude la gara. C'è spazio allora per una girandola di cambi e per un tentativo di pallonetto da lontano di Giacchino che vede Chiavassa fuori dai pali ma non inquadra la porta, poi Forte spreca un'occasione d'oro imbeccato da Rossini ma va bene così.

CASALE - FOSSANO 2-0

MARCATORI: pt 28' Forte; st 21' Ricciardo

CASALE: Paloschi; Forte, Ricciardo, Rossini, Perez, Continella, Guarino, Gilli, Mullici, Silvestri, Giacchino. A disp. Cozzella, Brevi, Gianola, Candido, Palermo, Ben Nasr, Amayah, Onishchenko, Lanzon. All. Sesia

FOSSANO: Chiavassa; Scotto, Rosano, Fogliarino, Menabò, Giraudo, Della Valle, Specchia, Coulibaly, Adorni, Galvagno. A disp. Malaspina, Utieyin, Bellocchio, Moreo, Medda, Cossu, Quaranta, Scarafia, De Riggi. All. Viassi

ARBITRO: Nicolussi di Nichelino