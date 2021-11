Milite Ignoto, una targa per la cittadinanza onoraria

NOVI LIGURE — L'altro ieri ai Giardini pubblici di viale Saffi è stata scoperta la targa che rende il Milite Ignoto cittadino onorario di Novi Ligure. «Un grande piacere per me vedere tante persone venute per celebrare i caduti delle nostre guerre. Dobbiamo sempre rinnovare la memoria di chi ha perso i propri cari», ha detto il sindaco Gian Paolo Cabella.

Giovedì infatti era una giornata particolare anche perché ricorre il centesimo anniversario delle celebrazioni del Milite Ignoto. Il consiglio comunale di Novi ha quindi deciso all’unanimità la sua cittadinanza onoraria.

«Ringrazio tutti i partecipanti, le istituzioni, le associazioni nazionali e i ragazzi delle scuole, che stanno a guardia dei nobili sentimenti che dobbiamo avere nei confronti dei nostri caduti. Caduti che erano tutti giovani, con lo spirito rivolto a un futuro migliore, lo stesso che dobbiamo avere anche noi», ha concluso Cabella.