Novipiù a Piacenza in cerca di continuità

CASALE MONFERRATO – Con la fiducia del derby la Novipiù prova a confermarsi sul campo di Piacenza. Un obiettivo concreto e alla portata della squadra di coach Andrea Valentini che però dovrà fare ancora a meno di Formenti e Williams e trovare più qualità nel proprio gioco. Si gioca domenica al PalaBanca di Piacenza per la sesta giornata del campionato di A2 Lnp - Old Wild West.

Qui Piacenza

L’Assigeco è squadra giovane ed arrembante attorno all'ex Olimpia Milano Dada Pascolo. Emiliani allenati da Stefano Salieri, hanno 6 punti in classifica (2 più di Casale) e sono reduci dal ko di Pistoia. Il tecnico rossoblù presenta così il match del PalaBanca. “Casale Monferrato è squadra molto esperta e solida, che può mettere sul parquet tanta fisicità, in particolare sotto le plance. Diventa fondamentale per noi cercare di imporre le nostre tempistiche e, fattore decisivo, lottare con determinazione sotto canestro”.

Il playmaker Lorenzo Deri sottolinea la “voglia di riscatto” della squadra. Contro Casale Monferrato ci teniamo a reagire in una gara importante. Non guardiamo né la classifica né i risultati degli avversari, ma ci concentriamo solo su quello che dobbiamo fare durante i 40 minuti di gioco”.

Qui Casale Monferrato

Voglia di conferma, dopo il successo con Biella, in casa JB Monferrato. La descrivono il vice allenatore Stefano Comazzi e Dalton Pepper. “Per noi un test molto probante – analizza Comazzi – Piacenza è una squadra che sul proprio campo ha sempre saputo esaltarsi. Una squadra completa, guidata da un nucleo di italiani importante, primo su tutti Davide Pascolo. Noi vogliamo provare a dare continuità dopo la vittoria contro Biella e vogliamo cercare una qualità di gioco sempre maggiore, cercando di avere sempre lo stesso atteggiamento difensivo”. Fiducia e conferme anche nelle parole di Dalton Pepper. “La vittoria con Biella sicuramente ci ha dato un po’ di fiducia e vogliamo cercare di confermarci contro Piacenza. Dovremo essere bravi a fare una partita attenta per confermare quello che abbiamo fatto con Biella”.

ASSIGECO PIACENZA – NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 7 novembre, ore 18.

Arbitri: Terranova, Puccini, Giovannetti.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Stefano Salieri ha a disposizione l’intero roster. Assenti in casa JBM gli infortunati Matteo Formenti e Penny Williams. Formenti, che sarà comunque in panchina, è un ex della gara avendo giocato a Piacenza dal 2016 al 2019 e poi nella scorsa stagione. Sul fronte Assigeco l’ex è Luca Cesana (ora capitano dei rossoblù) che ha giocato a Casale Monferrato (sponda Junior) dal 2018 al 2020.