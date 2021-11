Turismo e territorio, Ovada riparte con il tartufo

OVADA - Tante vetrine. In primo piano il connubio tra vino e tartufo bianco della zona. Un tripudio enogastronomico che deve contribuire a promuovere tutto il territorio. Si ripropone in versione più moderna e attuale "Vino e tartufi", la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Ovada con la collaborazione dell'Enoteca Regionale e di Alexala in programma nel fine settimana tra il 20 e 21 novembre. Tante suggestioni diverse dalla fiera dei cercatori accanto alla sede dell'ente di produzione, al filo diretto con i produttori di Ovada docg nel centro storico, dai laboratori di panificazione al Museo Maini, al mercato dei prodotti locali distribuito in via Torino. Sono solo alcuni degli ingredienti della manifestazione.

Costruire ponti

Nasce dal recente passato la novità più succosa. In piazza Assunta sarà allestito, in collaborazione con il Comune di Genova, un banco con prodotti liguri di alta qualità: pesto, focaccia, vini bianchi, dolci. L'idea è nata nell'ambito della nuova sinergia avviata nei mesi scorsi e che vede i due territori impegnati per una promozione integrata. "Si tratta per tutti - commenta l'assessore al Commercio, Marco Lanza - di un'occasione di rilancio da vivere, pur con le dovute precauzioni, per ritrovarsi e gustare a pieno le ricchezze che tutto l'Ovadese può offrire".

Percorso guidato

I due ingressi alla manifestazione saranno in via San Paolo e nel primo tratto di via Cairoli. Il coinvolgimento dei commercianti sarà assicurato dalla caccia al tesoro: semplici domande sui temi dell'enogastronomia posti dai negozianti che aderiranno alla proposta per vincere prodotti alimentari e buoni spesa. In piazza San Domenico il primo punto degustazione con piatti a base di tartufo. In piazza Mazzini le Pro Loco del territorio proporranno le loro preparazioni. Una ventina i produttori di vino distribuiti tra portici e angoli più suggestivi. I ristoratori parteciperanno con i loro menù a tema. Molte le attività in programma per intrattenere gli ospiti durante la giornata, tra musica, fattorie didattiche, laboratori per i più piccoli.