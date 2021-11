Con la 'borsa Bonzano' 1000 euro ai migliori studenti del Leardi

CASALE - Grande cerimonia nell'aula magna dell'Istituto Leardi: ieri mattina si è tenuta la consegna delle borse di studio in onore del ragioniere Bruno Bonzano. L'imprenditore - noto a livello locale per aver fondato il gruppo Ibl - si era diplomato proprio presso l'Istituto nel 1956 ed è in sua memoria che ormai, da diversi anni, la famiglia Bonzano premia i migliori studenti del corso Amministrazione, Finanza e Marketing.

Per l'anno 2020-2021 ad ottenere il riconoscimento sono stati Anna Fabris (1°A), Gaia Lasalvia e Sara Scamuzzi (2°A), Sofia Palazzo (3°A), Leonardo Deambrogio (4°A) e Marco Locci (5°A, l'unico ad essersi attualmente già diplomato). Le borse di studio - di un valore pari a 1000 euro a studente, 500 nel caso di media alla pari - sono state consegnate dalla vedova Olga Raimondi Bonzano, accompagnata dai famigliari.



(La famiglia Bonzano insieme ai premiati)

Ha introdotto la mattinata il dottor Severino Scagliotti, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Casale e dell'associazione ex Allievi Leardi. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Nicoletta Berrone che ha dichiarato: «sicuramente queste borse di studio hanno un valore in più: i nostri studenti all’università sostengono ingenti spese e un contributo sostanziale come questo è importante per arrivare a nuovi traguardi nello studio».

(Marco Locci durante la premiazione)