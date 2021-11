Cresce Novipiù. Vittoria a Piacenza

PIACENZA - La Novipiù si ripete. Dopo il successo nel derby con Biella, la squadra di coach Andrea Valentini sbanca Piacenza (73-83) con una partita complessivamente solida. Decisivo un grande terzo periodo, che spinge la Jbm sul +18 grazie ad un Leggio superlusso (20 punti e un clamoroso 6/8 da tre).

Un successo che porta Casale a quota 6 punti in classifica nella sesta giornata del campionato di A2 Lnp Old Wild West.

La partita

Fabio Valentini torna in quintetto con Martinoni che stavolta fa coppia nell’area con Leggio. Primo tempo equilibrato, piacevole e ad alto ritmo. Si segna subito con buona continuità. Al primo stop perfetta parità sul 20-20. Stessa musica nella seconda frazione con zona per Casale e Salieri che manda Gajic a contenere Sarto. Prova di fuga della Novipiù sul +7 (32-39) al 18’ con doppia tripla di Fabio Valentini e Sarto (già a quota 10 punti). Ma Piacenza è brava a contenere e rientrare fino al -2 (39-41) dell’intervallo lungo.

Strappo Novipiù nella terza frazione. Leggio segna da fuori e apre un parziale di 9-0 che vale la prima fuga dei rossoblù (da 43-51 a 43-60). Piacenza in difficoltà e Casale in controllo che con la zona allarga il gap fino al +14 del 30’ (50-64). 11-23 il parziale del terzo quarto.

Presa l’inerzia Casale non si ferma. Leggio è un cecchino dall’arco e spinge i suoi che dilatano il gap (+18 sul 55-73 al 34’). Jbm in controllo. Nella parte finale Piacenza ci prova alzando il ritmo. Esce Martinoni per falli. Parziale di 15-4 dell’Assigeco che arriva fino al 5- (72-77) complice una Jbm che smette di giocare e un Luca Valentini che fa solo 2/6 dalla lunetta. Due schiacciate di Okeke chiudono, finalmente, i conti.

Il tema

Casale doveva dimostrare di poter da continuità al derby vinto con Biella. E lo ha fatto, conquistando due punti preziosi in classifica e piazzando una prestazione convincente. Pepper playmaker libera Fabio Valentini da guardia. La zona in difesa sta diventando un marchio. E stavolta il protagonista è stato Gianmarco Leggio. Segno meno per la parte finale quando la squadra ha smesso di giocare favorendo la rimonta dell’Assigeco.



Le voci

Andrea Valentini è, ovviamente, soddisfatto. "Bravi i ragazzi ad eseguire quello che avevamo preparato in settimana. Nota dolente le 11 palle perse del primo tempo che ha aperto il contropiede di Piacenza. Nel secondo tempo siamo andati meglio. siamo stati bravi a togliere loro il tiro da tre. Ma devo dire che la squadra ha dimostrato di avere qualcosa dentro, sia nelle sconfitte che nelle vittorie. E stasera abbiamo fatto un altro sforzo fisico importante".



I numeri

Finale: 73-83

Parziali: 20-20, 39-41, 50-64.

Quintetti: Casale con F. Valentini, Pepper, Sarto, Leggio, Martinoni. Piacenza con Cesana, Sabatini, Devo, Pascolo, Galmarini.

Punti: Leggio 20 (Casale); Devoe 18 (Piacenza).

Rimbalzi: Pepper 8 (Casale), Devoe 11 (Piacenza)

Assist: L. Valentini 5 (Casale), Sabatini 5 (Piacenza)

Mvp: Leggio (Casale)