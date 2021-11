Finalmente Ovadese, poker alla Gaviese

OVADA - L'Ovadese porta a casa la prima vittoria casalinga del suo campionato. Finisce 4-2 l'atteso derby contro la Gaviese. La formazione che finora aveva faticato in fase offensiva ha calato il poker in soli 45 minuti. E dire che il presagio non era positivo. Gli ospiti sono andati in vantaggio con un gran sinistro di Rolleri, ex di turno, dopo cinque minuti. Veemente la reazione della squadra di Raimondi. Protagonista in particolare Rignanese. Il centravanti propizia il pareggio di testa su un preciso cross dalla destra di Sassari. La palla termina in rete per una deviazione di Donà. La formazione di casa ribalta il risultato pochi minuti dopo proprio con il centravanti ex Acqui ancora di testa. La Gaviese prova a replicare con Mutti che si insinua nell'area avversaria: la sua conclusione da posizione defilata è respinta di piede da Gaione. Ancora Rignanese trova la rete del 3-1. Nel frattempo è stato espulso per proteste, iniziate dopo il gol del 2-1 considerato in fuorigioco, il mister gaviese Taverna.

Prima dell'intervallo ci mette la firma anche Anania con una bella punizione che termina nell'angolino basso alla destra di Torre. La ripresa vede un'Ovadese in costante sofferenza difensiva. La Gaviese cerca l'impossibile rimonta, trova la seconda rete con Mutti a metà frazione, fa correre un paio di brividi sulle schiene dei tifosi ovadesi.