L'8 novembre è la Giornata mondiale del Guinness World Record

L'8 novembre si celebra la Giornata mondiale del Guinness World Record, libro edito ogni dal 1955 e che raccoglie tutti i record mondiali di ogni genere, da quelli umani a quelli di talento, a quelli naturali a quelli più strani e originali.

L'idea venne all'amministratore delegato delle birrerie Guinness di Dublino Hugh Beaver, nel 1951, durante una battuta di caccia: egli osservò come alcuni pivieri dorati fossero riusciti a sfuggire ai colpi grazie alla loro particolare velocità, ne seguì così un dibattito se quel tipo di volatile fosse il più veloce esistente in Europa. Hugh Beaver riflettè su quanto fossero frequenti che quel tipo di discussioni ed ebbe l'idea di creare una raccolta che potesse soddisfare tutte le curiosità in ambito di record.

La prima stesura del libro fu affidata ai gemelli Ross e Norris McWhirter, esperti di primati nell'ambito dell'atletica, e fu pubblicato il 27 agosto 1955: il libro è tra i più venduti al mondo subito dopo la Bibbia e il Corano, diffuso in ben cento Paesi e tradotto in 23 lingue.

Guinness World Records 2022: per tutti i record più recenti