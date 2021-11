Val Borbera, festa di leva "in ritardo" causa coronavirus

CANTALUPO LIGURE — Festa di leva "in ritardo" per i nati coscritti del 1950. A causa del coronavirus, l'appuntamento dello scorso anni è saltato e gli abitanti della val Borbera che hanno compiuto settant'anni (ormai 71) si sono ritrovati solo ora. Per loro, messa officiata da don Jairo Alzate Ocampo e poi pranzo a Cantalupo Ligure.

Foto Gianni Torchia