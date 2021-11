Volantini sulle lapidi, Vallegra: "Gesto vergognoso"

BISTAGNO - La cosa potrebbe far sorridere anche se l’amministrazione del sindaco Roberto Vallegra non ha preso alla leggera l’accaduto. Qualcuno in occasione della commemorazione dei defunti ha sparso sulle lapidi del cimitero dei volantini. «Queste persone, di nascosto, hanno avuto la brillante idea di fare volantinaggio all’interno del Campo Santo – tuona il primo bistagnese – Poco importa se i depliant siano riferiti ad altre religioni, pubblicità di negozi o vendite promozionali. Il gesto è vergognoso. Non mi sembra il luogo adatto per ogni tipo di propaganda».

Non finisce qui. «Cercheremo di fare il possibile per rintracciare gli autori e multarli - promette Vallegra – pensavo di aver visto (quasi) tutto ed invece mi sbagliavo».