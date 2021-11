Piazza Garibaldi: crolla l'intonaco dei portici

ALESSANDRIA - L'intonaco è caduto - fortunatamente - di notte (tra domenica 7 e 8 novembre), e ha travolto il dehors del locale "Antonella Dolci". Un episodio che ha provocato ingenti danni, la titolare del locale aveva appena terminato l'allestimento natalizio.

Questa mattina sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno transennato l'area dove, nel frattempo, sono iniziati i lavori di sgombero del materiale. Gli operai sono impegnati in quell'area per ripristinare l'intonaco dei portici.

Nel locale si entra da via Borsalino. E i lavori dovrebbero terminare in brevissimo tempo: la titolare (che ha chiesto l'intervento immediato del proprietario) ha invocato la massima sicurezza soprattutto per i cittadini.