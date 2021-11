Bonfanti e Avis: doppio compleanno in musica a Casale

CASALE - Domenica 14 novembre al Teatro Municipale di Casale Monferrato c'è una doppia festa di compleanno in musica: Paolo Bonfanti dopo un anno di attesa festeggerà i suoi, ormai, 60+1 e la locale sezione Avis celebrerà i suoi primi 75 anni.

Per l’occasione sul palco insieme a Bonfanti ci sarà la sua ormai collaudata band con Alessandro Pelle alla batteria, Nicola Bruno al basso, Roberto Bongianino alla fisarmonica, supportati dalla poderosa sezione fiati dei fratelli Lambretta con Alberto Borio, Simone Garino, Daniele Bergese ed Igor Vigna.

Sono già annunciati prestigiosi ospiti come Aldo De Scalzi alle tastiere e Giampaolo Casati alla tromba.

Bonfanti ed Elastic Blues

Sarà l’occasione per presentare, in versione allargata, “Elastic Blues” il libro e cd di Bonfanti che racchiude 10 mesi di lavoro in piena pandemia, 40 musicisti coinvolti (compreso l’autore), 60 anni, 70 minuti di musica, 80 pagine di libro, 15 brani inediti, 1 cover, una campagna di co-produzione dal basso che ha ampiamente doppiato la cifra inizialmente richiesta: un lavoro che non è solo musica ma anche un libro di memorie, riflessioni, introduzione ai pezzi e traduzione dei testi, impreziosito da immagini e fotografie.

Il blues per Bonfanti è la casa da cui partire e a cui tornare dopo un lungo viaggio: l’autore infatti spazia tra tutti i generi che più ama e lo fa senza compromessi in 70 minuti di musica da ascoltare, 80 pagine da leggere rivelando un universo musicale che apre prospettive con angolature diverse, che supera i generi, ma se proprio volete ci troverete blues, rock, folk, funk e persino jazz; brani cantati in inglese e in genovese o non cantati affatto che descrivono perfettamente il percorso che lo ha reso il musicista di oggi.

I numeri dell'Avis di Casale

L’occasione diventa ancora più importante visto il prestigioso anniversario della sezione Avis di Casale che ha scelto una modalità diversa per festeggiare75 anni al servizio del territorio con numeri importanti.

Infatti nonostante le difficoltà create dalla pandemia, sono ben 1475 i donatori attivi di cui 127 nuovi donatori iscritti con un bilancio per il 2020 di 2039 donazioni complessivamente effettuate, tra donazioni di sangue e di plasma, mentre per 2021, risultano già all’attivo 1694 donazioni fino a Settembre.

Il ruolo di Avis, viene così ribadito attraverso la musica con la speranza che questa sia un motore per stimolare i giovani alla donazione.

Bonfanti e Avis: dove acquistare i biglietti

Il Teatro ritorna finalmente alla sua piena capienza e per l’occasione sarà possibile acquistare i biglietti anche con l’App18 e la Carta del Docente attraverso la piattaforma di ticket.it a questo link:

I biglietti si possono acquistare anche presso la Libreria Labirinto a Casale Monferrato, oppure alla biglietteria del Teatro, ma solo il giorno stesso dell’evento. La biglietteria aprirà alle 15 e le porte del Teatro alle 16. Lo spettacolo inizierà alle 17. Ingresso con Green Pass.