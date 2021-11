Il santo di oggi, 9 novembre, è S. Elisabetta della Trinità

Carmelitana scalza

Bourges 18 luglio 1880 - Digione 9 novembre 1906

Curiosità

A 17 anni, sentendosi chiamata alla vita religiosa, chiese alla madre il permesso di poter entrare al Carmelo, ma questa le oppose un netto rifiuto, finché non fu costretta a cedere ma a condizione che vi entrasse al compimento della maggiore età. Soltanto a 21 anni, poté entrare in monastero a Digione dove, al momento della vestizione, prese il nome di Suor Elisabetta della SS. Trinità.

"Elisabetta", "casa di Dio", "della Trinità": fa del suo nome il suo progetto di vita; la sua missione: siamo chiamati, amati, abitati, dalla presenza di Dio Trinità , "i miei Tre", come li chiamava lei. I cinque anni della sua vita religiosa furono una continua ascesa verso Dio: già fortemente predisposta a considerare il suo cuore come il vero “cielo” dove Dio intrattiene rapporti d’amore con la sua creatura, visse come “lode di gloria” alla Trinità presente nell’anima, trovando nel mistero dell’inabitazione il suo “cielo sulla terra”, anche quando nel 1905 venne colpita dal morbo di Addison e sopportò i dolori fisici che le procurava per diventare «conforme alla morte di Cristo». Si spense il 9 novembre 1906, mormorando: "Vado all'amore, alla luce, alla vita". Fu beatificata il 25 novembre 1984 da Giovanni Paolo II ed è stata canonizzata da papa Francesco il 16 ottobre 2016.