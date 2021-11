Al Castello domenica concerto di Daniele Fasani

CASALE - Dopo il successo del concerto inaugurale, torna domenica a Casale il Monferrato Classic Festival che, per questa edizione in presenza, si svolge nella splendida cornice dell’ex cappella del Castello del Monferrato.

«Il Monferrato Classic Festival è sempre una piacevole certezza - ha sottolineato l’assessore Gigliola Fracchia -: la qualità dei giovani artisti che si esibiscono è elevatissima e il pubblico, sempre numeroso e attento, lo sa. L’invito, quindi, è di prenotarsi per tempo per assistere a questi interessantissimi concerti che, finalmente, possiamo di nuovo apprezzare dal vivo».

Domenica 14 novembre alle 17 sarà la volta di Daniele Fasani, che proporrà la Sonata D784 in la minore di Schubert, l’Erstarrung & Der Lindenbaum da Winterreise di Schubert / Liszt e il Preludio Aria e Finale di Franck.

Chi è Daniele Fasani

Nato a Milano nel dicembre 1994, Daniele Fasani a nove anni è ammesso al Coro delle voci bianche del Teatro alla Scala, dove rimane fino al 2008. Nel 2004 inizia gli studi di pianoforte e nel giugno 2018 consegue, con il massimo dei voti e la lode, la Laurea di II Livello in Pianoforte (indirizzo interpretativo) all’Istituto Superiore di Studi Musicali Giacomo Donizetti di Bergamo. Attualmente studia sotto la guida della maestra Maria Grazia Bellocchio, nonché alla Scuola di Musica di Fiesole con la famosa concertista Elisso Virsaladze. È vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui il primo premio assoluto al concorso Città di Piove di Sacco categoria E, il primo premio al concorso Città di Treviso sezione Contemporanea, il primo premio Rospigliosi categoria E, il secondo premio ai concorsi Giorgio e Aurora Giovannini e Città di Albenga e terzo premio al concorso Kreisleriana di Monza. Tiene regolarmente concerti come solista o in formazioni da camera, sia in Italia sia all’estero e, dal 2019, è Docente di Pianoforte nei corsi di Base presso il Conservatorio di Musica Marenzio di Brescia.

Per assistere al concerto di domenica è necessario prenotare dalla pagina del Festival.

I prossimi appuntamenti del Monferrato Classic Festival