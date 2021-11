L'Hsl ribalta il Fossano: da 0-2 a 4-2

TORTONA - E' un Hsl abbonata alle rimonte: dopo la gara con il Lentigione in coppa e quella con l'Imperia in campionato, i bianconeri piegano anche il Fossano 4-2 partendo dallo 0-2 del 10' della ripresa e si guadagnano un turno in più con trasferta sul campo del Pont Donnaz.

La partita incomincia subito ad alti ritmi: Mutti arriva sul fondo e serve all'indietro Romairone che però non inquadra la porta; sull'altro fronte un retropassaggio sbagliato di Imperato innesca Scarafia che poi serve Turcis che spara dritto fra le braccia di Bertozzi, All'8' una serpentina in area di Moreo finisce per servire Medda che prova la girata al volo mandando la palla di pochissimo a lato alla sinistra del portiere. Al quarto d'ora l'occasione più netta per i padroni di casa con Romairone che sfonda sulla destra e appoggia per Mutti che dal vertice dell'area piccola spalle alla porta prova il tiro a giro sul palo lontano mancando di pochissimo il bersaglio. Un po' a sorpresa appena prima della mezz'ora il Fossano passa: rimessa laterale, sponda per lo scatto di Medda sulla destra e cross sul primo palo dove De Riggi arriva e mette alle spalle di Bertozzi incuneandosi fra Galliani e Gjura. Lo sforzo dell'Hsl per pareggiare vale tre angoli di fila ma nessuna parata per Chiavassa, poi la partita torna a giocarsi molto a centrocampo con le due formazioni che si annullano a vicenda.

A inizio ripresa è il momento di Diallo che però a sopresa sostituisce Mutti piuttosto che uno spento Romairone: il primo brivido è per i tifosi di casa perché Turcis parte dalla fascia sinistra e poi si accentra scaricando un missile che passa pochissimo sopra la traversa di Bertozzi. E' il preludio del gol che arriva al 10': il Fossano sfonda centralmente e poi appoggia sulla sinistra a De Riggi che deve solo mettere in rete a porta praticamente vuota. Sotto 0-2 Zichella prova anche a inserire Otelè per Romairone, ma è ancora il Fossano ad andare vicino alla rete con un tiro di Moreo che Bertozzi para a terra senza sforzo. L'Hsl sembra rassegnato ma un lampo di Diallo che raccoglie un colpo di testa di Gueye e dal limite scarica in rete riapre la partita al 17'. Il centravanti liberiano si ripete poi al 25' quando dopo una penetrazione di Imperato riequilibrando il punteggio nonostante le proteste degli ospiti che vorrebbero una segnalazione di fuorigioco. I padroni di casa crescono con il passare dei minuti mentre il Fossano si spegne: al 33' su un calcio d'angolo dalla sinistra Galliani prende il tempo a tutti e infila di testa il 3-2 completando la rimonta. Chiavassa tiene in partita i suoi respingendo un colpo di testa di Otelè su angolo nel secondo palo che sarebbe stato una punizione troppo eccessiva per il Fossano, poi al 44' ci pensa Diallo a chiudere i conti con la tripletta personale e il poker per la squadra.

HSL DERTHONA - FOSSANO 4-2

MARCATORI: pt 27' De Riggi; st 10' De Riggi, 17' e 25' Diallo, 33' Galliani, 44' Diallo

HSL DERTHONA (4-3-3): Bertozzi; Imperato, Gjura, Galliani, Brollo (18' st Grieco); Manasiev, Colantonio (32' st Luzzetti), Procopio; Romairone (13' st Otelè), Mutti (1' st Diallo), Gueye (22' st Filip). A disp. Teti, Valerio, Todisco, Casagrande. All. Zichella

FOSSANO (4-1-4-1): Chiavassa; Quaranta, Bellocchio, Scotto, Utieyin; Cossu; Turcis (st 30' Giobergia), Medda (37' st Bonamico), Moreo, Scarafia (39' st Viglietta); De Riggi. A disp. Malaspina, Brero, Rotella, Pianetti, Gerbaudo, Formagnana. All. Viassi

ARBITRO: Zambetti di Lovere

NOTE Ammoniti Moreo. Calci d'angolo 8-5. Recupero pt 0'; st 4'. Spettatori 100 circa.