Terminati i lavori di asfaltatura nelle strade di Giarole

GIAROLE - A Giarole nei giorni scorsi sono stati eseguiti i lavori di asfaltatura per la messa in sicurezza di alcune strade del territorio comunale con buche e avvallamenti che costituivano un pericolo al normale transito dei veicoli nel centro abitato.

Le zone interessate dal progetto sono state via Vittorio Emanuele nel tratto dal Ponte Grana fino all’incrocio con Via Marconi per una lunghezza di circa 370 m, Via Roma a partire da Via Vittorio Emanuele per circa 125 m, e Vicolo Cerrato a partire da Via Vittorio Emanuele per circa 115 m. I lavori sono stati realizzati grazie al contributo del Ministero dell’Interno dall’impresa Imarisio Cugini S.r.l.

Inoltre, il tratto di via Vittorio Emanuele è di competenza della Provincia (SP60), ma è stato eseguito in maniera diretta, a seguito di rilascio di nulla osta «dato che, nonostante le continue richieste, l’Ente Provinciale non dispone di adeguate risorse» spiegano dall’amministrazione.