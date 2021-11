Archicultura e Libera insieme per parlare di mafie

ACQUI TERME - Edizione particolare per “Conversando con la scrittura”, la kermesse divulgativa organizzata (dal 2014) dall’associazione Archicultura in collaborazione con l’Istituto scolastico ‘Parodi’ di Acqui Terme.

«Molte le novità, a partire dalla collaborazione con Libera Alessandria e con il Dipartimento di Studi Giuridici, Politici, Economici e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale – spiega la portavoce Serena Panaro – Il tema scelto per quest’anno è ‘Le Mafie’, argomento che verrà trattato dai relatori partendo da punti di vista differenti: storico, giuridico, sociologico, narrativo, cinematografico».

Gli incontri, dal 16 novembre con cadenza mensile e online, termineranno a maggio 2022; saranno rivolti ai Docenti delle scuole di ogni ordine e grado, agli studenti degli ultimi anni delle Superiori ed universitari, giornalisti, avvocati, magistrati ed alla rete di Libera. Illustri i conferenzieri a partire da Enza Rando, Vice Presidente di Libera e Alessandra Dolci, magistrato della DDA di Milano che apriranno la rassegna.