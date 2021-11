Bobst ha comprato Cerutti: ora è ufficiale

SAN GIORGIO - Bobst ha completato l'acquisizione di Cerutti. La notizia ora è ufficiale dopo l'anticipazione dei sindacati di due giorni fa.

Il gruppo, uno dei principali fornitori mondiali di macchine e servizi per il trattamento dei substrati, la stampa e la trasformazione per etichette, imballaggio flessibile, cartone teso e ondulato, ha annunciato pochi minuti fa il completamento del procedimento relativo all’asta definitiva per l’acquisizione da parte di Bobst Italia SpA del lotto unico dei beni di Officine Meccaniche Giovanni Cerutti SpA e Cerutti Packaging Equipment SpA, inclusa l’azienda di service 24/7 Cerutti Service S.r.l., (Cerutti).

Bobst Italia, con sede a San Giorgio Monferrato, è il centro di eccellenza mondiale Bobst per le tecnologie di stampa rotocalco, spalmatura e accoppiamento per l’industria dell’imballaggio flessibile.

L'acquisizione di Cerutti è in linea con l'obiettivo strategico di Bbst di consolidare ulteriormente sul mercato globale la propria leadership tecnologica e di mercato nella stampa rotocalco.

Il gruppo Cerutti

Fondato nel 1920 a Casale Monferrato in provincia di Alessandria, il Gruppo Cerutti è diventato un costruttore di fama mondiale di macchine da stampa rotocalco per imballaggio, l’editoria e le applicazioni speciali di stampa e converting. Attraverso questa acquisizione, il Gruppo Bobst aggiunge al proprio patrimonio il marchio Cerutti, i diritti di proprietà intellettuale Cerutti e tutti gli asset intangibili Cerutti. Trenta ex dipendenti Cerutti entreranno a far parte del personale di Bobst Italia presso la sede dell’azienda a San Giorgio Monferrato.

«Siamo molto lieti che il procedimento si sia finalmente concluso, ponendo fine a un periodo di incertezza per gli stakeholder di Cerutti a livello locale e mondiale», ha commentato Davide Garavaglia, General Manager e Responsabile delle Linee di Prodotto Rotocalco, Metallizzazione, Spalmatura e Accoppiamento di Bobst Italia.

«Bobst Italia è un’azienda che si caratterizza per la sostenibilità finanziaria e sociale e, come tale, è in grado di creare valore nel lungo periodo. Ora che le procedure si sono concluse, potremo integrare nella nostra organizzazione la tecnologia Cerutti insieme ai suoi esperti tecnici, arricchendo ulteriormente il nostro know-how e le competenze esistenti. Inoltre, potremo anche fornire l'alto livello di servizio e supporto di Bobst alle macchine Cerutti installate in tutto il mondo».