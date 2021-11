Novembre d'antiquariato: nuova location per il Farmer Market

CASALE - Appuntamento domenica 14 novembre con la tappa di questo mese del tradizionale mercatino dell'antiquariato. Lo spazio dell’ex foro boario in piazza Castello si riempirà di espositori, anche per questa volta almeno 300.

Grande novità per il Farmer Market (lo spazio dedicato ai prodotti a km0 del Monferrato) che cambierà postazione "trasferendosi" lungo la nuova zona pedonale alberata di fronte alla palazzina Liberty, su Largo Margherita Paleologo Gonzaga. L’entrata al Mercatino sarà quindi obbligatoria da Piazza Castello.

L'antiquariato casalese anche in tv

Un mercatino, quello di Casale, che è recentemente approdato anche in televisione. Lo storico espositore Salvatore Sparacio, di Alessandria, è stato infatti protagonista di una puntata di 'Cash or Trash' - il game show dedicato alle aste di Paolo Conticini in onda su Nove - che ha visto cinque mercanti contendersi gli oggetti più curiosi proposti da antiquari e collezionisti. Tra questi c'era anche Sparacio che ha proposto un oggetto davvero peculiare: il bezoar, molto famoso per gli amanti della saga di Harry Potter. «Il mio oggetto è stato quello più pagato rispetto alla valutazione iniziale: 300 Euro, partendo da una stima di 250 - ha dichiarato - Erano veramente stupiti della sua storia e 4 mercanti su 5 non sapevano cosa fosse. Sono contento di averlo ceduto a una persona che lo avrebbe apprezzato».