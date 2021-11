Sabato a Valenza una messa per i vigili del fuoco morti a Quargnento

VALENZA - Sabato alle 18.30 in Duomo a Valenza, su iniziativa della Consulta Comunale del Volontariato, sarà celebrata una messa in ricordo dei tre Vigili del Fuoco tristemente deceduti a Quargnento, a pochi giorni dal secondo anniversario della tragedia.

«I drammatici fatti di Quargnento rappresentano un segno indelebile nella nostra memoria non solo personale, ma anche, e forse soprattutto, collettiva. Il sacrificio di Matteo Gastaldo, Antonio Candido, Marco Triches, alla cui memoria ci inchiniamo, ha lasciato un vuoto nelle vite delle loro rispettive famiglie del quale ci sentiamo umilmente partecipi ed alle quali, ancora oggi a distanza di due anni e per il futuro, manifestiamo umana vicinanza con la preghiera ed il raccoglimento - spiega Federico Violo, presidente della consulta - A chi non li ha conosciuti in vita hanno affidato un'eredità ed una responsabilità: quella di custodire e preservare il valore, alto e nobile, del servizio alla comunità e dell'adempimento del dovere, principio sul quale si fonda la nostra convivenza civile e che abbiamo imparato ad apprezzare ancora più autenticamente in questi lunghi e difficili mesi. Con tutto l'affetto che da sempre lega ognuno di noi alla loro divisa esprimo altresì, nella solidarietà che ci unisce in questa commemorazione, un pensiero di vicinanza al Corpo dei Vigili del Fuoco il cui coraggio è per tutti i cittadini fonte e garanzia di sicurezza».