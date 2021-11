Teatro Marenco, oggi va in scena il "Jukebox "della Juta

NOVI LIGURE — Tre appuntamenti in programma da oggi a domenica al teatro Marenco di Novi Ligure, dopo la serata inaugurale di venerdì scorso. Si comincia oggi alle 18, con lo spettacolo “Jukebox”. Domani doppio evento, alle 16.00 e alle 20.30, con il Balletto dello Stabile di Torino. Domenica infine sarà inaugurata l’esposizione permanente della Compagnia Pallavicini e durante tutta la giornata sono previsti spettacoli con le marionette.

Jukebox al teatro Marenco

“Jukebox” è il titolo dello spettacolo prodotto dall’Accademia della Juta di Arquata Scrivia che oggi andrà in scena al teatro Marenco. Come accadeva negli anni Sessanta, quando si infilava la monetina, si sceglieva il brano, si premeva il bottone e si cominciava a dondolare, sul palcoscenico del Marenco accadrà la stessa cosa, solo che non ci saranno canzoni ma un vasto repertorio teatrale.

Teatro Marenco, per l'inaugurazione un melting pot di tutte le arti La prima serata di apertura del teatro di Novi Ligure vedrà la partecipazione di musicisti, attori, ballerini e anche della presentatrice tv Federica Panicucci

Martina Tinnirello accompagnerà Michele Puleio che interpreterà un istrionico cameriere che presenterà succulenti brani di teatro contemporaneo stuzzicando l’appetito del pubblico.

Teatro Marenco: prenotazioni

Lo spettacolo prenderà il via alle 18. Ingresso gratuito solo su prenotazione alla mail segreteria.teatromarenco@gmail.com o al numero 347 7360627 (gradito l’utilizzo di whatsApp) con orario dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.