Il santo di oggi, venerdì 12 novembre, è San Diego di Alcalà

La vita

Poche sono le informazioni sulla sua vita. Proviene da una famiglia umile e inizia una vita eremitica in gioventù presso la chiesa di San Nicolò nel suo paese natio. Quando la fama della sua santità inizia a diffondersi e le persone accorrono da lui per incontrarlo abbandona questo luogo e viene accolto dai francescani di Arizafe, presso Córdoba dove fa il noviziato come fratello laico, addetto ai lavori vari per la comunità. Successivamente viene inviato alle Canarie dove viene eletto guardiano del convento di Fuerteventura. Si adopera a diffondere la fede e a proteggere gli isolani dagli abusi del colonizzatori che lo ostacolano a tal punto da indurlo a rientrare in Spagna del 1449. È uno dei santi più popolari di Spagna e delle Americhe, dove portano il suo nome fiumi, baie, canali e varie città, tra cui San Diego di California.

Aneddoti

A Siviglia salva un ragazzo che era rimasto intrappolato all'interno di un forno in cui si era nascosto: quando il forno viene acceso il ragazzo si mette a gridare attirando l'attenzione di Diego che accorre e inizia a invocare il Signore riuscendo, poco dopo, a fare uscire il ragazzo dal forno senza la minima ustione alla presenza di numerosi testimoni.

La morte

Si spegne nel convento di Alcalà de Henares, vicino a Madrid chiedendo di essere vestito del suo abito più logoro. Viene canonizzato nel 1588 da Papa Sisto V.