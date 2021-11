La Torre Civica tra bianco, viola e arancione per un mese di sensibilizzazione

CASALE - Il simbolo di Casale Monferrato, la Torre Civica, torna al centro di una serie di campagne di sensibilizzazione che si susseguiranno lungo tutto il mese di novembre, grazie alla collaborazione con Amc.

Si parte domani, sabato 13 novembre, con la settima edizione di 'Illumina novembre' per sensibilizzare l’opinione pubblica sul cancro al polmone. L'iniziativa è stata lanciata da Alcase Italia e Casale ha deciso di aderire illuminando completamente di bianco proprio la Civica. Sarà invece il viola il colore predominante mercoledì 17 in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità. La campagna nazionale è di Sin (Società Italiana Neonatologia e di Vivere Onlus), che a livello locale è sostenuta da 'La mano di Stella' di Casale e 'Io arrivo prima' di Alessandria.

Per concludere da domenica 21 novembre al 12 dicembre, ogni sera, la Torre si illuminerà di arancione per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che cade di giovedì 25 novembre. Anche per quest'anno infatti Casale ha aderito all'iniziativa el Soroptimist Club locale che si è occupato anche di affiggere uno striscione, già presente, in via Saffi.