Ricco il programma degli eventi acquesi in attesa del Natale

ACQUI TERME - «Si presenta un novembre ricco di eventi, ecco tante idee per godersi Acqui Terme, dal colorato trenino turistico alla gustosa Acqui & Sapori» informano da Palazzo Levi invitando a consultare il sito turistico istituzionale per essere aggiornati sugli eventi.

Tutti gli eventi pre natalizi

Ci saranno fiere e mercati: «Da domenica 21 a martedì 23 torna la tradizionale Fiera di Santa Caterina, che ospiterà numerosissime bancarelle che animeranno tutto il centro città: corso Bagni, corso Dante, via XX Settembre e corso Cavour. Nella mattinata di martedì 23 si svolgerà regolarmente anche il mercato settimanale. Tre giorni all’insegna del commercio e del divertimento per i più piccoli, che potranno salire sulle giostre del Luna park allestito nei piazzali Don Dolermo e Facelli (all’interno dell’ex caserma Battisti)».

Dal 27 al 28 novembre andrà in scena la Mostra regionale del Tartufo, Acqui & Sapori. La nuova edizione si svolgerà all’aperto, presso l’area mercatale del centro storico (corso Italia, piazza Italia, corso Bagni). «La città termale si trasformerà in un’importante vetrina del gusto, dando il via alla storica manifestazione dedicata al tartufo e ai prodotti enogastronomici locali – continuano - Due giorni all’insegna dei sapori, in cui degustare un territorio unico e straordinario, che culmineranno domenica con il Concorso Trifula d’Aich e la Gara di ricerca tartufi».

Domenica 28 ritorna il consueto Mercatino degli Sgaientò, la manifestazione dell'antiquariato, delle cose vecchie o usate, che si svolgerà in corso Bagni e piazza Italia.

Mostre: fino al 21 novembre sarà possibile ammirare la mostra Paesaggio Minuto di Luca Pancrazzi negli spazi del Museo Archeologico di Acqui Terme. «Un continuo gioco di rimandi visivi e riflessioni spazio-temporali. Un’esposizione unica nel suo genere dove i reperti archeologici convivono con la produzione artistica dell’artista nelle teche museali. L’esposizione fa parte del Progetto “Tra-Secolare-attraverso i secoli con un po’ di stupore”, ideato e organizzato dall’Associazione Amici dei Musei Acquesi – spiegano dall’Assessorato alla Cultura - Ritorna fino al 21 novembre la mostra collettiva del Circolo Artistico Mario Ferrari intitolata L’Idea e la Forma presso la sala dell’arte di Palazzo Robellini».

Fino al 10 dicembre sbarca per il piacere dei più piccoli il coloratissimo Trenino Turistico che attraversa la città per scoprirne le bellezze. La partenza è da piazza Italia dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.30, sabato dalle 15.00 alle 18.30 e domenica dalle 11.00 alle 18.30.