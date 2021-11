Torna "Doniamo un Natale": buoni acquisti a famiglie in difficoltà

ACQUI TERME - L’idea è nata l’anno scorso durante la seconda ondata epidemica, e vista l’ottima risposta dei commercianti acquesi Daniel Incandela, 35enne di Melazzo, ha deciso di riproporre anche quest’anno l’iniziativa solidale “Doniamo un Natale”.

«Tantissime persone - osserva Daniel - non possono godere del giusto calore e dell'atmosfera natalizia perché vivono condizioni di particolare disagio economico. Con questo spirito un anno fa è nata l’iniziativa “Doniamo un Natale”, che ha il duplice obiettivo di regalare un Natale più sereno alle famiglie in difficoltà del comune di Acqui Terme e, al contempo, aiutare le attività commerciali acquesi con la possibilità di avere un ulteriore ricavo».

Ecco come partecipare

Come si può contribuire alla raccolta fondi? «In tutti i negozi aderenti, oltre al volantino che contiene il regolamento dell’iniziativa, i clienti troveranno un salvadanaio con il logo “Doniamo un Natale 2021”. Chi vorrà, potrà donare fino all’11 dicembre una somma al negoziante. Al termine della raccolta, insieme a me, referente dell’iniziativa, e ai volontari della Croce Rossa di Acqui, l’esercente farà un resoconto della cifra raccolta ed emetterà buoni spesa di diverso valore, a scelta, a seconda della categoria merceologica d'appartenenza. I buoni saranno poi raccolti dai volontari e, con l’ausilio degli uffici preposti, distribuiti alle famiglie bisognose che potranno così soddisfare i loro piccoli desideri natalizi».

Di seguito l'elenco delle attività aderenti:

- "Il ghiotto" di Miraglia Maria – via Cassarogna 32

- "Il conte max" – corso Italia 43

- "Il Giocartolaio" – corso Dante 14

- "Il Quadrifoglio cartoleria" – corso Cavour 27

- Parafarmacia Novafarm – corso Divisione 56

- Proxima Computers – via Monteverde 50

- "Pan x focaccia" – corso Italia 20

- Bar "Idea" – corso Dante 22

- Parafarmacia Mazzini – via Mazzini 52

- Pastificio Acquese srl – via Acquedotto r. 7/a

- Cibrario Libreria Illustrata – piazza Bollente 16

- DigitalMano S.R.L. - via Moriondo 10

- Profumeria Porro – via Bove 2

- Farmacia Centrale – corso Italia 13

- La Marchiccia Outlet – corso Italia 37

- La Marchiccia Cashmere – via Garibaldi 27

- "Compagne di scuola" – corso Italia 40

- Panificio "Terra madre" – via Garibaldi 53

- Albergo Ristorante Gianduja – via Einaudi 24

- Pasta fresca "Silvia e Daniela – via Carducci 23

- Erboristeria "L'antico rimedio" – corso Italia 69

- Parrucchiere Fanni – corso Bagni 155

- Profumeria Mady – piazza Italia 5

- Camelot Territorio in Tondo – corso Dante 11

- Mamma Gio' Abbigliamento Bimbi – corso Italia 38

- Nadir abbigliamento – corso Italia 16

- "Il Negozietto" – via Garibaldi 30

Per maggiori info consultare la pagina Facebook “Doniamo un Natale –Acqui Terme”.