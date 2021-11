Il santo di oggi, sabato 13 novembre, è San Brizio di Tours

Le notizie sulla sua vita provengono da san Gregorio di Tours.

Avvenimenti

Viene affidato a san Martino, vescovo di Tours, che lo porta con sé nel monastero di Marmoutier dove pronuncia i voti. Il suo carattere ribella gli crea inimicizie con i confratelli e con Martino stesso (spesso lo deride pubblicamente). Nonostante ciò succede a Martino nella cattedra episcopale nel 397. Dopo 37 anni di episcopato viene destituito in quanto accusato di avere avuto un figlio con una suora addetta al suo guardaroba: per questo motivo si reca a Roma per essere riabilitato dal papa. Impiega 7 anni per essere riconosciuto innocente e poi ritorna a Tours dove fa costruire diverse parrocchie una delle quali in onore di San Martino.

La morte

Muore nel 444 e viene sepolto nella chiesa di San Martino. Il suo culto si diffonde rapidamente dopo la sua morte.