NOVARA - Riprenderà il prossimo 9 dicembre in Corte d’Assise a Novara il processo che vede imputato di omicidio e rapina aggravati il 43enne Luca Meloni.

È il procedimento penale scaturito dai tragici avvenimenti di Casale a fine ottobre 2020 quando Meloni, reo confesso, aveva ucciso con decine e decine di coltellate (almeno 124 in tutto il corpo) il marito, Fabio Spiga, nella loro casa in vicolo Legnano, una traversa di via Caccia, in pieno centro storico.

Alla base del gesto un movente di tipo economico, un'aggressione che sarebbe giunta al culmine di una lite, l’ennesima tra i due che erano sposati da circa 3 anni. A confermarlo i prelievi atm effettuati da Meloni nelle ore successive dal bancomat del marito, oltre 2000 euro che probabilmente sono stati utilizzati per acquisto di cocaina e alcool.

Respinta la richiesta di perizia psichiatrica

Nella prima udienza di venerdì 12 dicembre, iniziata con un’ora di ritardo per un guasto al furgone che trasportava Meloni dal carcere di Verbania (dove è detenuto) fino a Novara, è stata temporaneamente respinta la richiesta di perizia psichiatrica presentata dal difensore Danilo Cerrato e sono state ammesse le istanze di prova. «Devo ancora produrre della documentazione in merito – commenta Cerrato – Sicuramente la presenterò nuovamente, magari dopo i testi del Pm, dovrebbero esserne sentiti circa 10».

I famigliari di Spiga sono costituiti parte civile con l'avvocato Marco Castagnola. Non dovrebbero essere ascoltati in aula i due anziani genitori della vittima, che lavorava all’Eurospin di Casale, testimonierà invece la sorella.