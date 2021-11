Via Verneri: albanese accoltellato alla schiena

ALESSANDRIA - Grave episodio ieri sera in via Verneri, al quartiere Cristo dove un uomo è stato accoltellato. Avrebbe una ferita alla schiena.

Il feriti è stato portato all’ospedale in codice rosso. Non si conoscono molti particolari, al momento. L’albanese è stato accoltellato ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia e i colleghi della Scientifica. I militari dovranno ora chiarire cos’è accaduto.

È stata sua moglie ad avvisare le forze dell’ordine.

Seguono aggiornamenti.