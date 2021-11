"Super partes", ma sempre Ultras. Al Moccagatta

ALESSANDRINA - Michelangelo Commanducci e Mario Di Cianni si abbracciano: dopo 47 anni si rivedono, incontro tra Ultras.

All'iniziativa dello slo dell'Alessandria, con la collaborazione di Claudio Bartoli e di Museo Grigio, hanno riposto in molti: ci sono gli Ultras della Fiorentina, quelli che l'8 settembre 1974 portarono il loro striscione e oggi lo hanno riposizionato nello stesso posto, in rettilineo, e in un angolo c'è la firma di Giancarlo Antognoni.

Una 'riunione' al Moccagatta, e fa effetto vedere genoani e sampdoriani dialogare e sommare aneddoti e sfottò, "da qualche tempo è nata questa formazione 'Super partes', che unisce storici ultras di tutta Italia. Molti di noi sono già over 60, è arrivato il momento di vivere il calcio diversamente, sempre con la stessa passione - sottolinea Commanducci - ma creando momenti di incontro. Poi, sugli spalti, le rivalità restano, ma ogni giorno ci piace essere sopra le parti".

Posizione condivisa da storici rappresentanti di Genoa, Sampdoria, Inter, Atalanta, Toro. Naturalmente c'è anche la Nord: foto con la curva alle spalle, brindisi al Bar dello stadio e poi tutti a pranzo, a raccontare storie di tifo.