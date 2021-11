Acqui al fotofinish, Novi formato trasferta

ACQUI - Al fotofinish, in rimonta, nel primo scontro diretto per i playoff della serie B maschile.

La Bollente Negrini Acqui conquista il quinto successo in cinque gare, ma per la prima volta deve cedere set e un punto all'avversario, Pivielle Cerealterra Cirié, e anche il primo posto ad Alto Canavese. Aveva ragione il ds Stefano Negrini a diffidare dalla partenza di stagione altalenante per i torinesi. "Noi siamo forti, ma anche loro lo sono e se la giocheranno fino alla fine, con noi, Alto Canavese, rivelazione del torneo, e Fenera Chieri, con Novi che può essere più di una outsider".

Pivielle vince il primo 18/25, Acqui risponde 25/20, ma nel terzo sono di nuovo gli ospiti a dettare i tempi, 15/25. Nel quarto la squadra di Negro e Astori è avanti 24/20, ma si fa rimontare, 24/24, e poi annulla due matchball, prima di chiudere 29/27. Al tiebreak Cirié scatta subito, 1/3, ma è raggiunta sul 4 pari e da quel momento i termali allungano, fino al 15/10, con la spinta dei tifosi, soprattutto dei piccoli del minivolley, che alla fine festeggiano in campo. Mvp Bolla, con 27 punti, nonostante qualche problema alla schiena.

Occimiano vola, primi punti per Alessandria Bene anche Cantine Rasore Ovada e, in D, Pirates Gavi. Disco rosso per Valenza e Plastipol

Novi passa a Chieri

E' una squadra da trasferta Novi Pallavolo: terzo successo esterno per il sestetto allenato da Enrico Dogliero, che frena la corsa di Fenera Chieri e lo aggancia al terzo posto, a quota 9. Ospiti subito protagonisti, primo set in scioltezza, 16/25, la reazione dei padroni di casa vale il momentaneo pareggio, 25/21, ma nel terzo ci sono solo Moro e compagni in cattedra, 12/25 per prenotare un successo che diventa realtà nel quarto, 19/25. Fra due settimane, ad Acqui, il derby che, in questo momento, è aperto a ogni pronostico.

Arredo Frigo ko al quinto

Una battagli per Arredo Frigo Valnegri, in B1 femminile. Il terzo successo casalingo consecutivo sfuma al tiebreak, 13/15 per Prochimica Biella. Alle termali resta il rammarico di non aver chiuso la partita avanti 2/0,25/23 25/20. Le ospiti non mollano, sono sempre dentro la gara, accorciano 17/25 e poi pareggiano nel set cruciale, 26/28. Anche il quinto è una sfida punto a punto, sul 10 pari Lalli e Colombini provano a lanciare la fuga decisiva, ma a trovare il punto del successo è la Virtus, dopo una invasione. Non bastano alla squadra di Marenco quattro giocatrici in doppia cifra, Lalli con 12, Lombardi con 16, Colombini con 18 e una stellare Mirabelli, 22 punti per la capitana.

Casale cresce

In B2 femminile secondo successo consecutivo per Euromac Mix Casale, che aggancia, a centroclassifica In Volley Fiorentini, sconfitto al tiebreak nell'anticipo. Partenza in salita per le ragazze di Francesco Ercole, 21/25 per le avversarie, ma dal secondo set c'è una sola squadra in campo, quella monferrina, che concede quasi nulla, 25/9, 25/19, 25/9.