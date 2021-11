Centro vaccinale a "Dolci terre", le nuove date di apertura

NOVI LIGURE — Prosegue fino a fine mese la possibilità di effettuare la vaccinazione contro il coronavirus senza prenotazione. Chi non ha ancora ricevuto la prima dose, infatti, può recarsi in uno dei centri vaccinali allestiti dall’Asl anche senza essere registrato sul portale ilPiemontetivaccina.it.

Centro vaccinale di Novi: date e orari

Per le prossime settimane, l’Asl ha stabilito che l’hub vaccinale allestito al centro fieristico Dolci Terre, in viale dei Campionissimi a Novi Ligure, sarà aperto nei giorni 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 e 30 novembre e 1, 2 e 3 dicembre. L’accesso diretto è ammesso dalle 9.00 alle 12.00.

Il numero di coloro che decidono di immunizzarsi però è in calo. Ieri, ad esempio, in Piemonte sono stati somministrati 8.502 vaccini. A 2.065 persone è stata somministrata la seconda dose, a 5.594 la terza: il che significa che i nuovi vaccinati sono stati appena 843, vale a dire il 10 per cento del totale.

Covid a Novi e dintorni: la situazione

In città intanto i contagi sono raddoppiati nel giro di una quindicina di giorni: a Novi, secondo l’ultimo dato ufficiale disponibile (quello di venerdì) erano 31 i positivi al Covid; due settimane prima erano 14. Nei dintorni, si registrano contagiati a Pozzolo Formigaro (7), Serravalle Scrivia (6), Gavi e Arquata Scrivia (5 ciascuno), Cassano Spinola (3), Villalvernia (2), Grondona, Pasturana, Vignole Borbera e Voltaggio (1 ciascuno).

Terza dose per la fascia 40-59 anni

Dal 1° dicembre in Piemonte partirà la somministrazione della terza dose a chi ha tra 40 e 59 anni, in linea con quanto ha annunciato il ministro della Salute Speranza. Riceveranno l’sms di convocazione coloro che hanno maturato i 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Quarantene scolastiche: nuove regole

Dopodomani entreranno anche in vigore le nuove regole per le quarantene scolastiche. Per i bambini sotto i 6 anni è prevista la quarantena di 10 giorni dell’intera classe anche in presenza di un solo caso positivo. Per quanto riguarda le scuole elementari, medie e superiori: