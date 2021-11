L'Ovadese si butta via, Pro Villafranca festeggia

OVADA - L'Ovadese si butta via. Sul campo della Pro Villafranca va in vantaggio due volte. Seppur in superiorità numerica dal primo tempo, la squadra di Raimondi torna a casa a mani vuote per una sconfitta 3-2 che rappresenta una brusca frenata rispetto alle uscite più recente.

Scelte definitive?

Un solo cambiamento rispetto alla formazione vittoriosa contro la Gaviese. Mazzotta al posto di Gallo. Ancora in panchina Colombo, bocciatura definitiva per lui?, squalificato El Amraoui. In avanti si rivede la coppia Aresca – Rignanese. All'8' il vantaggio propiziato dall'attaccante ex Acqui bravo a concludere di testa sul cross dalla destra di Sassari. La squadra di casa ha l'occasione del pareggio con Monteleone che però mette fuori di testa da pochi passi. Al 23' l'espulsione di Idahosa per fallo da ultimo uomo. Arriva il pareggio della Pro con Monteleone che stavolta sfrutta il suggerimento di Pasciuti.

Illusione nella ripresa

In avvio di secondo tempo Aresca trova la sua doppietta personale ancora con un colpo di testa. La gara sembra in discesa. Rignanese e Mazzotta non sfruttano due buone occasioni per chiuderla. Pasciuti con un gran tiro dal limite ristabilisce la parità. L'Ovadese accusa il colpo, nel finale arriva il gol del successo di padroni di casa con Monteleone. E domenica la sfida contro il Bacigalupo sarà, senza mezzi termini, una gara per la salvezza.

Parole dure

“Ci siamo trovati per due volte in vantaggio, gli avversari hanno giocato per circa un’ora con un uomo in meno e non siamo riusciti a gestire la partita”. Arrabbiata la reazione dell'allenatore a fine partita. L'occasione persa è l'ennesima. “Con tutti i punti che abbiamo buttato via, ora saremmo in ben altra posizione”.