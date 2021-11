Milanese, gol azzurro

SASSUOLO - Non è la prima rete in azzurro, ne aveva realizzata una nell'Under 16, ma il bis accende l'entusiasmo anche in casa grigia. C'è anche la firma di Tommaso Milanese nel 7-0 con cui l'Italia Under 20 schianta la Romania, terzultimo atto dell'Otto Nazioni, che ripartirà a marzo con gli ultimi due incontri, con Germania e Norvegia, e gli azzurrini, al momento, sono al comando.

Già utilizzato contro la Repubblica Ceca, e vicino al pareggio, il centrocampista di scuola Roma oggi è stato schierato in avvio di ripresa, quando ha dato il cambio a Gyabuaa e in pochi secondi ha segnato il 6-0, finalizzando, a pochi passi dalla porta, l'assit di Bove (autore di una doppietta).

In campo, nel finale, anche Pierozzi, che aveva giocato oltre 70 minuti nella gara di quattro giorni prima.

Mantovani, forse

Milanese e Pierozzi sono già rientrati e domani saranno in gruppo, con i compagni, che hanno ripreso oggi gli allenamenti. Qualche possibilità di recupero per Mantovani, che comunque sta ancora svolgendo differenziato. Per gli altri infortunati più possibilità contro la Cremonese.