Frana a Melazzo: riaperta la Statale del Sassello

MELAZZO - Pochi minuti fa è stata riaperta al traffico la strada statale 334 del ‘Sassello’. Stamattina una frana al Km 47.500, in località Quaranti, prima del semaforo disciplinante il senso unico alternato, aveva richiesto l’interruzione della circolazione. In breve tempo è intervenuta l’Anas: la criticità è stata risolta grazie ad operai-rocciatori che hanno messo in sicurezza il pendio. Sul posto anche le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco di Acqui Terme.