La santa di oggi, 16 novembre, è Santa Margherita di Scozia

Regina e vedova, patrona della Scozia



La vita

Nata in Ungheria nel 1046 circa. Margherita cresce in terra ungherese in quanto il padre, il principe Edoardo, è stato costretto all’esilio da Canuto il Grande, che lo ha spodestato dal trono inglese. Si sposa con il re di Scozia Malcolm III a 24 anni (lui è più grande di circa vent'anni) e hanno otto figli. La santa resta vedova a circa cinquant'anni e le sue condizioni di salute non sono delle migliori. Morirà tre giorni dopo aver ricevuto la notizia della scomparsa.



La curiosità

A Edimburgo, per l’arrivo della festa di Santa Margherita, vi sono delle manifestazioni culinarie, in cui i turisti assaggiano le prelibatezze di questa terra, come il porridge e il salmone affumicato.