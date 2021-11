Il Leardi guarda alla sensibilizzazione ambientale attraverso 'una bottiglia'

CASALE - In occasione della prima 'Settimana Nazionale della RiGenerazione' - avviata lo scorso 3 novembre, in contemporanea alla Conferenza Cop26 di Glasgow - anche l'Istituto Superiore Leardi ha voluto aderire al percorso di sensibilizzazione ambientale che il Ministero ha lanciato con questa nuova iniziativa.

Gli studenti della 2°A Amministrazione, Finanza e Marketing hanno così dato il via a un progetto di scienze insieme agli insegnanti Lorenzo Esposito e Antonio Brogna, gli alunni realizzando il loro “giardino in bottiglia”.

«Si tratta di un ecosistema in miniatura - ha spiegato il professor Esposito - Con questa esperienza si vuole far osservare ai ragazzi un piccolo pianeta Terra, facendo loro comprendere il suo essere un sistema integrato in “sfere” (litosfera, idrosfera, biosfera, atmosfera), nonché processi necessari alla vita quali il ciclo dell’acqua e la fotosintesi clorofilliana».