Provinciale Novi-Ovada, prende forma il nuovo ponte sull'Albedosa

CAPRIATA D'ORBA — Sta prendendo finalmente forma il ponte che ricollegherà i due tronconi della provinciale 155 Novi-Ovada nel territorio di Capriata d’Orba. Al lavoro ci sono gli addetti dell’impresa Simco di Cuorgnè, parte del gruppo Mattioda, che si sono occupati di riallacciare la strada “strappata”, all’altezza dell’ingresso al golf Club di Villa Carolina nel territorio di Pratalborato, dalla piena del rio Albedosa dell’ottobre 2019.

In quell’occasione la furia dell’acqua travolse il piccolo ponte (molti in realtà non si erano mai resi conto della sua esistenza) causando una vittima e compromettendo la viabilità in un tratto fondamentale per raggiungere le aree industriali verso Predosa e Novi Ligure.

Strade, lavori sulle provinciali. Ma sono solo rattoppi Per il comparto Novi-Ovada assegnati lavori per poco meno di 250 mila euro: basteranno solo a chiudere buche e ripristinare tratti di asfalto

Scogliera protettiva

Il ritardo rispetto alla tabella di marcia ideale stilata dalla Provincia che si sta occupando del recupero è di qualche mese. A una prima vista il corso del rio è cambiato. «I lavori - spiegava Massimo Robiola, ingegnere della Provincia e direttore del cantiere - consistono nello scavo delle fondazioni per le spalle del ponte e con la riprofilatura dell’alveo, necessaria per costruire poi le scogliere protettive».

L’esperienza di due anni fa ha infatti insegnato come un corso d’acqua secco per la gran parte dell’anno possa trasformarsi in una bomba a orologeria in occasione delle violente precipitazioni che negli ultimi anni caratterizzano l’autunno nel basso alessandrino.

Campata unica

L’obiettivo, se il meteo invernale non ci metterà lo zampino, rimane quello di terminare le operazioni entro febbraio. Per mesi, la strada 155, una delle direttrici più trafficate della provincia, è rimasta tagliata in due, con Capriata separata pure dalla sua frazione di Pratalborato. Poi è arrivato un ponte provvisorio, realizzato dalla Provincia più a monte di quello collassato: con una gimkana, ha permesso fino a oggi di garantire il passaggio dei veicoli.

Solo la diramazione di messaggi di allerta meteo porta alla chiusura temporanea del tratto. Il ponte non sarà in muratura ma in un’unica campata costituita da travi d’acciaio. E il paese di Capriata potrà definitivamente lasciarsi alle spalle i travagli vissuti nei mesi in cui l’area artigianale è rimasta tagliata fuori.