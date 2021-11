Questa sera al Cinema Sociale di Valenza con Woody Allen

VALENZA - Questa sera alle 21, al Cinema Sociale di Valenza è in programma Rifkin's Festival, scritto e diretto da Woody Allen.

Mort Rifkin ha male al cuore da quando ha lasciato New York per accompagnare la moglie a San Sebastián. L'occasione, che farà la 'consorte ladra', è il celebre festival internazionale del cinema. Tra cocktail e proiezioni, il carosello festivaliero accelera la crisi in cui versa la coppia. Fermi a un bivio da troppo tempo, Mort e Sue non si intendono più.

Lui, ex professore di cinema, prova a scrivere il romanzo della vita, lei, press agent, si lascia sedurre da un regista francese vanesio convinto di risolvere con l'arte il conflitto israelo-palestinese. A complicare le cose si aggiunge una cardiologa cinefila che cura l'ipocondria di Mort e lo risveglia dal torpore. Menzogne, tradimenti, conquiste, scacchi, la materia perfetta da discutere col proprio psicologo.

L'appuntamento successivo sarà mercoledì 24 con il film Marilyn ha gli occhi neri, con Stefano Accorsi e Miriam Leone.