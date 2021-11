Rugby, i primi passi dei giovani novesi fanno ben sperare

NOVI LIGURE — Prosegue l’attività delle formazioni Under 13 e Under 7/9/11 del Rugby Novi, impegnate in trasferta a Torino lo scorso fine settimana. Le squadre biancoverdi partecipano alle Feste del Rugby, vale a dire minitornei che non terminano con una classifica, visto che lo scopo primario è l’apprendimento dello spirito sportivo.

Sabato per gli Under 9 sono scesi in campo Marco Cresta, Francesco Righini e Alvin Duzha, mentre la formazione degli Under 11 era composta da Giacomo Buffarello, Davide Locarno, Alvin Opari, Pietro Muraca, Federico Orizzonte, Leoluca Scaringi e Riccardo Pontoglio. Alla trasferta torinese ha partecipato anche Thomas Marvulli, Under 7, che ha giocato nelle file del Monferrato Asti.

«Sono contento per i nostri ragazzi – dice Emanuele Platania, responsabile delle tre formazioni – Abbiamo impostato un lavoro che sta dando i suoi frutti. È un impegno sul lungo periodo, ma l’afflusso di un sempre crescente numero di bambine e bambini al nostro campo, durante la settimana, ci fa ben sperare».

Domenica è stata la volta della Under 13, ospite a Biella, dove la tradizione rugbistica è molto forte (ha una squadra anche in Serie A). I biancoverdi novesi hanno venduto cara la pelle: «Abbiamo sopperito al gap tecnico con la determinazione e la voglia di far bene, tanto che le partite sono state estremamente combattute», ha commentato il presidente novese Michael Pierse.

«La trasferta per noi è stata più che soddisfacente – dice ancora Pierse – perché abbiamo notato nei ragazzi dei sensibili miglioramenti tecnici. Il loro sorriso alla fine della giornata e durante il terzo tempo ci conferma che stiamo lavorando bene e che dobbiamo continuare su questa strada».

Alla trasferta hanno partecipato Tommaso Tricarico, Antonio Siniscalco, Alessandro Pontoglio, Pietro e Matteo Pintilii, Emanuele Mazzarello, Jayden Martin Patacsil, Matteo Marcazan, Nicolò Giacomello, Francesco Di Pasqua, Alessio Capasso e Matteo Canepa.